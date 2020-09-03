В Кузнецке запущено производство матрасов Экономика

Кузнецк, 3 сентября 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкий технопарк» (входит в ГК «ФомЛайн») запустило производство матрасов в Кузнецке Пензенской области в четверг, 3 сентября.

Фото: Econom.pnzreg.ru

В числе почетных гостей в церемонии принял участие заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

«Мы гордимся, что самые первые кирпичики в основание здания будущего завода были заложены при поддержке Фонда развития промышленности. Это был первый проект, реализованный в Пензенской области. Сейчас таких проектов уже пять», — отметил он.

Замглавы Минпромторга добавил, что объем поддержки со стороны фонда приближается к 1 млрд. рублей.

«Правительство Пензенской области развивает опыт работы по линии российского фонда, в том числе и в рамках регионального фонда развития промышленности. Это очень важно, когда федеральный центр, регион, муниципалитет и бизнес находят новые точки роста и создают современные производства», — цитирует Василия Осьмакова пресс-служба облправительства.

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Заключено инвестсоглашение с «Кузнецким технопарком»

По информации министерства экономики Пензенской области, 12 августа 2020 года правительство региона заключило с ООО «Кузнецкий технопарк» инвестсоглашение.

Документ предусматривает ввод производственных зданий — корпусов №1, №6 и №5 — в III квартале 2020 года, I и II кварталах 2021-го. Мощность комплекса составит 200 тыс. матрасов в год. Объем вложений — 1,6 млрд. рублей.



Инвестору будут предоставлены льготы на 5 лет в виде снижения ставки по налогу на имущество организаций с 2,2% до 0,4% и освобождения от уплаты транспортного налога.

Законодательное собрание Пензенской области утвердило данное инвестсоглашение 28 августа.