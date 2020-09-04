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В Пензе наградили победителей конкурса «Лучший по профессии» в двух номинациях

16:56 | 04.09.2020 | Экономика

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Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Победители и призеры регионального конкурса «Лучший по профессии», который в 2020 году в связи с пандемией коронавируса проведен лишь в двух номинациях, награждены в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося у стен Спасского кафедрального собора Пензы в пятницу, 4 сентября.

В Пензе наградили победителей конкурса «Лучший по профессии» в двух номинациях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В числе почетных гостей к участникам состязаний обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Благодарен всем тем, кто внес свою лепту в восстановление этой святыни. Вы действительно очень много сделали, и этот вклад будет на века», — сказал он, напомнив, что практическая часть конкурса в одной из номинаций проходила в здании Первохрама.

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По итогам конкурса ключи от автомобилей «Datsun» получили сотрудник «Пачелмского ДПМК» Юрий Горбатов и Михаил Дудин, представляющий группу компаний «Территория жизни», которые победили в номинациях «Лучший машинист асфальтоукладчика» и «Лучший штукатур-маляр» соответственно.

За вторые места награждены работник строительного холдинга «Термодом» Виктор Крикунов и сотрудник компании «Сфера» Михаил Дарюхин. Им вручены телевизоры.

Дипломов третьей степени удостоены Евгения Лобанова из организации «Отделстрой» и Иван Балабохин из «Автодороги». Они получили ноутбуки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс «Лучший по профессии» проводится в Пензенской области с 2011 года.

В 2019 году победители были определены в 10 номинациях.

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