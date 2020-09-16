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Предприятия пензенского кластера «Безопасность» впервые представили продукцию на HeliRussia

12:42 | 16.09.2020 | Экономика

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Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Предприятия, входящие в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», впервые представили свою продукцию на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Москве.

Предприятия пензенского кластера «Безопасность» впервые представили продукцию на HeliRussia

Фото: ООО «ЦКР»

Ознакомиться с ней можно на коллективном стенде Пензенской области.

Наработки кластера презентуют компания «Ленкомтех», предприятие «ЛКТ-Экспо» и индивидуальный предприниматель Артем Поворознюк.

«Основным экспонатом является аэродромный топливозаправщик, предназначенный для заправки воздушных судов отфильтрованным авиационным топливом. Он приспособлен для эксплуатации во всех классах аэропортов. Имеет ряд преимуществ и функций по транспортировке, заправке, перекачке и сливу топлива. Способен конкурировать с зарубежными машинами», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в ООО «Центр кластерного развития».

XIII международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia начала свою работу в МВЦ «Крокус Экспо» 15 сентября и продлится по 17-е число. Ее организатор — Минпромторг России.

Мероприятие объединило производителей вертолетной техники, двигателей, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запасных частей и комплектующих, сервисные и проектные компании, а также разработчиков цифровых решений из нескольких стран.

Участие предприятий пензенского кластера «Безопасность» в выставке организовано при поддержке «ЦКР» и Минпрома Пензенской области.

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