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УФАС усмотрело нарушение закона о защите конкуренции в действиях аэропорта Пензы

10:32 | 20.10.2020 | Экономика

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Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области по результатам обращения ПАО «Аэрофлот» возбудило дело по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции» государственным бюджетным учреждением «Аэропорт города Пензы». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального антимонопольного ведомства.

УФАС усмотрело нарушение закона о защите конкуренции в действиях аэропорта Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из материалов, представленных ПАО «Аэрофлот» следует, что общество самостоятельно осуществляет отдельную операцию, включенную в состав тарифа за обслуживание пассажиров, а именно — составление центровочного графика воздушного судна», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что авиакомпания обратилась в госучреждение за расчетом отдельного тарифа за обслуживание пассажиров, включающего только предоставляемые потребителю услуги без учета операции по центровке воздушного судна, однако руководство аэропорта не предприняло соответствующих мер.

«В действиях ГБУ «Аэропорт города Пензы» установлены признаки нарушения требований ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением, которое привело или могло привести к ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что рассмотрение дела, возбужденного в связи с этим, назначено на 19 ноября.

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