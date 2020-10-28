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Пензенская область в январе-августе экспортировала продукцию на 192,9 млн. долларов

08:50 | 28.10.2020 | Экономика

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Продукция на 192 млн. 871,8 тыс. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-августе 2020 года, что на 29,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Пензенская область в январе-августе экспортировала продукцию на 192,9 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в страны СНГ вывезены товары на 103 млн. 587,8 тыс. долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 9,2%; в дальнее зарубежье — на 89 млн. 284 тыс. долларов, или на 66,2% больше, чем за январь-август 2019-го.

Объемы импорта в январе-августе 2020 года также увеличились. За восемь месяцев в Пензенскую область ввезена продукция на 197 млн. 250,9 тыс. долларов, рост — 23,2%.

Из стран СНГ импортированы товары на 28 млн. 443 тыс. долларов, что на 14,8% меньше, чем за восемь месяцев прошлого года; из дальнего зарубежья — на 168 млн. 807,9 тыс. долларов, или на 33,2% больше по сравнению с январем-августом 2019-го.

Внешнеторговый оборот Пензенской области за восемь месяцев текущего года составил 390 млн. 122,7 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го он вырос на 26,4%.

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