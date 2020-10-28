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Губернатор высказался о перспективах работы троллейбусов в Пензе

18:33 | 28.10.2020 | Экономика

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Решение вопроса о сохранении троллейбусов как вида пассажирского транспорта в Пензе или полного отказа от них находится в компетенции городских властей. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Губернатор высказался о перспективах работы троллейбусов в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, в целом в сфере пассажирских перевозок на территории Пензы на сегодняшний день каких-то острых проблем нет.

«То, что касается троллейбусного парка, он действительно изношен», — отметил глава региона в ходе пресс-конференции, организованной ТАСС в онлайн-формате в среду, 28 октября.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что на долю троллейбусов приходится менее 5% пассажирооборота городского транспорта.

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«Вопрос, который сегодня рассматривается в городской администрации — оставить троллейбусы, закупать новые троллейбусы или перейти на автобусы большой вместимости в дальнейшем, это решает городская власть. Тем более, я говорю, он погоду, честно говоря, не делает», — сказал губернатор.

Глава региона добавил также, что на компенсацию перевозчикам недополученных доходов ежегодно направляются немалые деньги — 100 млн. бюджетных средств.

«Поэтому я дал поручение главе администрации [Пензы Андрею Лузгину] вместе со своими коллегами внимательно рассмотреть этот вопрос. Самое главное, чтобы не пострадали граждане, чтобы у граждан была возможность комфортно доехать до того места, куда они хотят добраться», — подчеркнул Иван Белозерцев.

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