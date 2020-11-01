Земельный участок на Окружной смогут использовать для размещения магазина Экономика

Пенза, 1 ноября 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление мэрии о предоставлении Тиграну Симоняну разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на улице Окружной в районе пересечения с улицей Дизельной.

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«Предоставить Симоняну Тиграну Арсеновичу разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» (4.0 (4.4)) земельного участка или объекта капитального строительства с кадастровым номером 58:29:3014001:76 площадью 3 тыс. 373 +/- 20 кв. метров по адресу: Пенза, улица Окружная, 17, расположенного в границах территориальной зоны размещения объектов автомобильного транспорта (ИТ-2)», — говорится в постановлении №1442, которое опубликовано в муниципальной газете «Пенза».

В документе отмечается, что он принят на основании заявления Тиграна Симоняна от 18 августа, протокола публичных слушаний от 28 сентября, заключения об их результатах от 2 октября и рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году земельный участок на пересечении улиц Окружной и Дизельной в Пензе был обнесен металлическим забором с табличкой «под благоустройство». Сотрудники отдела муниципального земельного контроля мэрии провели проверку, в ходе которой установили, что произошел частичный захват муниципальной земли. В том же году собственник устранил нарушение в добровольном порядке путем переноса ограждения в границы отвода.

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Находившиеся на участке постройки со временем были снесены.

В 2019 году началось активное освоение территории. После того, как данный факт получил огласку в СМИ, работы были приостановлены. Выяснилось, что участок находится в собственности у физического лица, разрешенное использование — объекты автосервиса. Застройщик обращался в администрацию Пензы с заявлением о выдаче разрешения на возведение подобного объекта, но ему было отказано.

Позднее строительство все-таки было начато.

Согласно паспорту объекта, заказчиком является Тигран Симонян, генеральным подрядчиком — ООО «СК «Базис». В качестве начала возведения объекта капитального строительства — станции технического обслуживания — указан III квартал 2019 года, окончания — IV квартал 2019 года.