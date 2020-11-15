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В Пензе пока не поднимался вопрос о повышении тарифа на перевозку пассажиров троллейбусами

15:16 | 15.11.2020 | Экономика

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Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Тариф на перевозку пассажиров и провоз багажа в городском наземном электрическом транспорте на территории Пензы останется прежним до конца 2020 года; вопрос о его повышении в 2021-м пока перевозчиком не поднимался. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

В Пензе пока не поднимался вопрос о повышении тарифа на перевозку пассажиров троллейбусами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тариф на данном виде транспорта является регулируемым, он субсидируется из муниципального бюджета. Тариф остается на таком уровне до 31 декабря 2020 года. Дальше будет новый период регулирования, и пока перевозчик не подавал регулятору тарифное дело на рассмотрение о его повышении», — сказал Андрей Лузгин в ходе брифинга, состоявшегося в мэрии в воскресенье, 15 ноября, на который был приглашен ограниченный круг журналистов.

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Он выразил надежду на то, что тариф останется на троллейбусах такой же».

По словам главы городской администрации, в декабре планируется заключить контракт с перевозчиком, который будет обеспечивать работу троллейбусов в течение всего 2021 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приказом управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области №52 от 3 августа 2018 года установлен предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров и провоз багажа городским наземным электрическим транспортом в Пензе в размере 20 рублей 78 копеек.

Провозная плата в троллейбусах составляет 20 рублей.

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