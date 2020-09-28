Новая компания появилась на рынке троллейбусных перевозок в Пензе Экономика

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Созданное менее месяца назад ООО «Универсал Сервис» стало единственной компанией, подавшей заявку на электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулируемым тарифам в Пензе в октябре 2020 года.

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Рассмотрение заявки состоялось в муниципальном казенном учреждении «Центр закупок города Пензы» 28 сентября. В результате она была признана соответствующей требованиям.

«Контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, — обществом с ограниченной ответственностью «Универсал Сервис», — говорится в протоколе аукционной комиссии.

Согласно требованиям заказчика — управления транспорта и связи города Пензы, подрядчик должен будет обеспечить регулярные перевозки по троллейбусным маршрутам №№1, 2, 6, 7, 8 и 9 в период с 1 по 31 октября.

Компания «Универсал Сервис» выразила готовность выполнить необходимый объем работ за 9 млн. 257 тыс. 403 рубля 87 копеек, что соответствует начальной (максимальной) цене контракта, обозначенной в ходе электронного аукциона.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Универсал Сервис» зарегистрировано в качестве юридического лица 1 сентября 2020 года. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. рублей. Ее учредителями значатся Юрий Анфалов и Яткяр Узбеков, размер доли каждого — 50%. Генеральный директор — Александр Кровяков, финансовый директор — Инна Мелова.

С 2017 года маршруты городского наземного электрического транспорта в Пензе обслуживает ООО «Городской электрический транспорт» («Горэлектротранс»), учредителями которого являются ООО «Астра» и ООО «Меркурий-авто-9».

Так, на 2020 год с организацией было заключено два контракта: на январь-август — почти на 77 млн. рублей, на сентябрь — более чем на 7 млн. рублей. На «октябрьский» аукцион компания заявляться не стала.

Две организации — «Горэлектротранс» и «Универсал Сервис» — связывает то, что они обе находятся на проспекте Победы, 65.

Помимо этого, Александр Кровяков, возглавивший «Универсал Сервис», занимает должность исполнительного директора ООО «Городской электрический транспорт».

Кроме того, финансовый директор компании «Универсал Сервис» Инна Мелова является генеральным директором и владельцем ООО «Астра».