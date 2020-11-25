В Пензенской области почти 17% работающих получают зарплату менее 15 тыс. рублей Экономика

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. 16,9% работающих граждан в Пензенской области получают зарплату менее 15 тыс. рублей в месяц за вычетом НДФЛ. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, проведенного на основе данных Росстата за 12 месяцев — с августа 2019 года по август 2020-го.

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В 2019 году их насчитывалось 20%, в 2018 — почти 30%.

В среднем по стране доля работающих с зарплатой менее 15 тыс. рублей, по последним данным, составляет 9,2%. В пяти субъектах РФ показатель превышает 25%.

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Вместе с тем 7,9% работников в России получают в месяц 100 тыс. рублей и более. В Пензенской области их доля составляет 1,4%. По этому показателю регион занимает 68 место.

В 2019 году доля высокооплачиваемых работников в Пензенской области составляла 1,2%, в 2018 — 0,87%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2019 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла в Пензенской области до 13,7%. По официальным данным, за чертой бедности живут 178,3 тыс. человек.

19 октября 2020 года была утверждена программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Пензенской области». Главным результатом ее реализации должно стать снижение доли населения, живущего за чертой бедности, до 7,1% к 2030 году.