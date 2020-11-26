В Заречном годовой план по вводу жилья выполнен на 28,5% Экономика

Заречный, 26 ноября 2020. PenzaNews. Годовой план по вводу жилья в Заречном Пензенской области, где за 12 месяцев предполагалось построить 14 тыс. кв. метров жилья, выполнен по итогам января-октября лишь на 28,5%. Об этом сообщила и.о. министра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова.

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«Это худший показатель среди всех муниципальных образований», — отметила она в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в четверг, 26 ноября.

По словам Светланы Кругловой, для выполнения плана в Заречном необходимо ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома.

«Два застройщика: «СУ-2» и «Ремстрой», — уточнила она.

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И.о. министра напомнила, что за 10 месяцев в Пензенской области введено 676,6 тыс. кв. метров жилья, или 88% от скорректированного целевого показателя на 2020 год.

«Многоквартирного жилья введено 221,5 тыс. кв. метров, это 114,5% к уровню прошлого года. Индивидуального введено 455,1 тыс. кв. метров — 97,7% к уровню прошлого года», — сказала Светлана Круглова.

Она отметила, что по итогам января-октября 2020 года лучшие относительные показатели по вводу жилья в сравнении с аналогичным периодом 2019-го достигнуты в Сердобском районе — 131%, Кузнецком — 120,5% и Пачелмском, отрицательная динамика наблюдается в Белинском районе — 89%, Городищенском — 88%, Лопатинском — 85,6% и Пензенском — 83,9%.