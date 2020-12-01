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В Пензе выявлены нарушения при использовании онлайн-касс в маршрутках

13:02 | 01.12.2020 | Экономика

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Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Сотрудники управления транспорта и связи города Пензы выявили нарушения в ходе проверки соблюдения требований федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в маршрутных такси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

В Пензе выявлены нарушения при использовании онлайн-касс в маршрутках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приобретено семь контрольных билетов в автобусах малого класса маршрутов №№6, 17, 29, 33 и 93. В ходе проверки билетов на сайте оператора — ООО «Пензакарт» — установлено, что только два из них прошли фискализацию в налоговой инспекции», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что материалы по данным фактам направлены в управление ФНС России по Пензенской области для организации внеплановой проверки транспортных компаний.

Ранее в мэрии в пояснили, что федеральным законом предусмотрено два варианта установки контрольно-кассовой техники: первый предполагает размещение ККТ во всех транспортных средствах, второй — организацию работы удаленной онлайн-классы на каждое юридическое лицо, что и выбрали пензенские перевозчики.

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