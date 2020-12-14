В Пензенской области по итогам года планируется ввести около 845 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Около 845 тыс. кв. метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Пензенской области по итогам 2020 года. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

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«Это позволит обеспечить как положительные темпы роста объемов ввода жилья по сравнению с прошлогодним показателем, так и выполнить откорректированный Минстроем показатель федерального проекта текущего года», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 14 декабря.

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Говоря в целом о работе регионального Минстроя в текущем году, Александр Гришаев напомнил, что ведомство осуществляет реализацию мероприятий по шести госпрограммам и четырем региональным проектам — «Жилье», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культурная среда» и «Здравоохранение», общий объем расходов определен в размере более 9,9 млрд. рублей.

По его словам, исполнение расходов с учетом погашения кредиторской задолженности, которая на сегодняшний день составляет 220 млн. рублей, ожидается на уровне 99,5%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально планировалось, что в 2020 году в Пензенской области будет обеспечен ввод жилья в объеме 1 млн. 97 тыс. кв. метров.

26 ноября стало известно, что Минстрой России предложил снизить целевой показатель по вводу жилья, установленный для Пензенской области на 2020 год в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», до 769 тыс. кв. метров.