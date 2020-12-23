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В Пензенской области за 11 месяцев введено 757,7 тыс. кв. метров жилья

10:47 | 23.12.2020 | Экономика

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Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. 757,7 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-ноябре 2020 года, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области за 11 месяцев введено 757,7 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, населением построено 67,4% от общего объема жилья — 3 тыс. 130 домов общей площадью 510,7 тыс. кв. метров. По итогам 11 месяцев 2020 года ввод жилья в сегменте ИЖС составил 96,3% к показателю за аналогичный период прошлого года.

Также на территории региона возведен 31 многоквартирный дом.

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В Пензе в январе-ноябре текущего года введено 397,8 тыс. кв. метров жилья, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого. На долю ИЖС пришлось 212,3 тыс. кв. метров жилья, что составляет 88,6% к показателю за 11 месяцев 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально планировалось, что в 2020 году в Пензенской области будет обеспечен ввод жилья в объеме 1 млн. 97 тыс. кв. метров.

26 ноября стало известно, что Минстрой России предложил снизить целевой показатель по вводу жилья, установленный для Пензенской области на 2020 год в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», до 769 тыс. кв. метров.

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