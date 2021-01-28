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В Пензенской области в 2020 году введено более 852 тыс. кв. метров жилья

17:28 | 28.01.2021 | Экономика

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Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. 852 тыс. 162 кв. метра жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области в 2020 году введено более 852 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, это на 1,8% превышает показатель за 2019 год.

60,2% в общем объеме приходится на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Населением введено 512 тыс. 866 кв. метров жилья. Это на 3,9% меньше, чем годом ранее.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально планировалось, что в 2020 году в Пензенской области будет обеспечен ввод жилья в объеме 1 млн. 97 тыс. кв. метров.

26 ноября стало известно, что Минстрой России предложил снизить целевой показатель по вводу жилья, установленный для Пензенской области на 2020 год в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», до 769 тыс. кв. метров.

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