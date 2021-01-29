Евгений Трошин возглавил пензенское объединение бизнес-инкубаторов Экономика

Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Евгений Трошин назначен директором ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационного развития региона, которое является учредителем государственного казенного учреждения.

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«Евгений Александрович [Трошин] имеет большой опыт государственного управления и реализации социально-экономических проектов», — отмечается в тексте.

В нем выражается уверенность в том, что высокий профессионализм Евгения Трошина и талант руководителя придадут дополнительный импульс развитию предпринимательства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Евгений Трошин в разные годы работал министерстве здравоохранения и социального развития Пензенской области, министерстве труда, социальной защиты и демографии региона. С мая по ноябрь 2015 года был врио заместителя председателя облправительства. С декабре 2015 года по май 2019-го занимал должность министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Должность директора ГКУ «ПРОБИ» в ноябре 2019 года освободил Антон Шаронов. С декабря 2019-го временно исполняющим обязанности руководителя являлся Максим Кудинов.