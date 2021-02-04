Пензенская область по вводу жилья на 1 тыс. человек заняла в 2020 году третье место в ПФО Экономика

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья в расчете на 1 тыс. человек по итогам 2020 года с показателем 656 кв. метров. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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По его словам, лидером среди муниципальных образований стал Пензенский район с показателем 2 тыс. 224 кв. метра; в Бессоновском районе он составил 1 тыс. 24 кв. метра, в Пензе — 828 кв. метров, в Кузнецке — 535 кв. метров.

«Ввод жилья у нас составил 852 тыс. кв. метров», — напомнил глава Пензастата.

Максим Уханов отметил, что по итогам 2020 года объемы ввода жилья в регионе выросли на 1,8% по сравнению с 2019-м, при этом в целом по России наблюдается спад.

«Мы занимаем по темпам пятое место в Приволжском федеральном округе», — уточнил глава Пензастата.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2019 года Пензенская область по вводу жилья в расчете на 1 тыс. человек населения также занимала третье место в ПФО. Тогда показатель составлял 635 кв. метров.