Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроектов по поддержке предпринимательства Экономика

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили нарушения, допущенные в 2020 году при расходовании бюджетных средств при реализации национальных проектов «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вмешательства прокуроров Никольского и Мокшанского районов потребовали факты несоответствия федеральному законодательству муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам. Применение нормативных правовых актов в старой редакции могло привести к предоставлению субсидий юридическим лицам, не имеющим права на ее получение, незаконному отказу в получении государственной поддержки, а также неправомерному расходованию бюджетных средств. По инициативе прокуроров муниципальная нормативно-правовая база приведена в соответствие с установленными требованиями», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что были выявлены факты непринятия распорядителями бюджетных средств своевременных мер к освоению финансовых ресурсов.

«Несмотря на оперативное доведение межбюджетных трансфертов до администраций Мокшана, Никольска и Заречного, названными органами местного самоуправления средства субсидий на момент проверок освоены не были, отбор получателей финансовой поддержки не проводился. Эти обстоятельства ставили под угрозу своевременность выполнения целевых показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в связи с чем прокурорами Мокшанского и Никольского районов и прокурором ЗАТО Заречный были объявлены предостережения должностным лицам местных администраций», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что результатом принятых мер превентивного характера стало инициирование конкурсного отбора хозяйствующих субъектов.

«Отдельное внимание органами прокуратуры уделялось целевому расходованию выделенных бюджетных средств, а также правомерности предоставления финансовых ресурсов в рамках оказания государственной финансовой поддержки. Так, прокуратура области в деятельности регионального министерства сельского хозяйства установила факт нецелевого использования бюджетных средств при предоставлении субсидии в целях поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Проверка показала, что этим ведомством были неправомерно предоставлены бюджетные средства для оплаты бытовых услуг по бурению скважины, тогда как нормативными правовыми актами не предусматривалась возможность направлять средства субсидии на подобные цели», — говорится в тексте.

В нем также обращается внимание на то, что Минтруд Пензенской области оставил без внимания факт несоответствия хозяйствующего субъекта требованиям, предъявляемым к получателям субсидий на дополнительное образование работников, в связи с чем ему необоснованно были предоставлены бюджетные средства.

«Прокурором Никольского района установлено, что администрацией Никольска неправомерно осуществлена финансовая поддержка хозяйствующего субъекта при отсутствии у последнего документов, подтверждающих соответствие рабочего помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности. В ходе надзорных мероприятий прокуроры Октябрьского района Пензы и Белинского района выявили и пресекли нарушения условий получения субсидий двумя субъектами предпринимательской деятельности, один из которых не предусмотрел в договоре обязательное условие о проверке органами финансового контроля целей расходования бюджетных средств, а второй включил в список переобучившихся работников лиц, которые фактически таковыми не являлись», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что всего в сфере реализации национальных проектов по поддержке хозяйствующих субъектов на территории Пензенской области выявлено 44 нарушения.

Из текста следует, что с целью их устранения было принесено три протеста, внесено 11 представлений, по результатам рассмотрения которых девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

«По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено пять лиц, объявлено три предостережения. По материалу прокурорской проверки органом предварительного расследования возбуждено одно уголовное дело», — резюмируется в сообщении.