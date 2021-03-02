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Губернатор Пензенской области огласит инвестпослание 4 марта

11:05 | 02.03.2021 | Экономика

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Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огласит инвестиционное послание в предстоящий четверг, 4 марта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

Губернатор Пензенской области огласит инвестпослание 4 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В послании 2021 года речь пойдет о развитии постковидной экономики в Пензенской области, преодолении кризисных явлений, новых вызовах и поддержке бизнеса. Губернатор выделит приоритеты региональной инвестиционной политики и озвучит налоговые новшества для предпринимателей. Кроме того, в центре внимания будут донастройки мер поддержки предприятий IT-сферы, борьба с безработицей, развитие молодежного и сельского предпринимательства», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что отдельный блок инвестпослания планируется посвятить внешнеэкономическим отношениям, в частности, с Китаем.

«Трансляция церемонии начнется в 12.00», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что жители региона смогут посмотреть трансляцию на телеканале «Экспресс», а также в интернете — в аккаунте Ивана Белозерцева в Instagram и в официальной группе правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

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