В Пензенской области число безработных превысило 34 тыс. человек Экономика

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Число граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, превысило в Пензенской области 34 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона в январе-октябре 2020 года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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Рост безработицы наблюдается в регионе со II квартала.

Если по состоянию на конец января в Пензенской области насчитывалось 5 тыс. 295 официально зарегистрированных безработных, по итогам февраля — 5 тыс. 291, марта — 5 тыс. 238, то в апреле их было уже 11 тыс. 203.

К концу мая статус безработного имели 18 тыс. 943 жителя Пензенской области, по итогам июня — 24 тыс. 942, июля — 30 тыс. человек.

По состоянию на конец августа в регионе было официально зарегистрировано 33 тыс. 317 безработных.

По итогам сентября их стало уже 34 тыс. 258. Рост к предыдущему месяцу составил 2,8%, к соответствующему месяцу 2019 году показатель вырос в 6,4 раза.

По данным выборочных обследований, численность рабочей силы на конец сентября 2020 года составляла в Пензенской области 646,2 тыс. человек. Из них, в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), 609,9 тыс. человек — 94,4% — классифицировались как занятые, 36,3 тыс. человек — 5,6% — как безработные, то есть не имели доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.