Пензенские предприятия ОПК в 2020 году увеличили выпуск гражданской продукции Экономика

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающие на территории Пензенской области, нарастили объемы выпуска гражданской продукции в 2020 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Валерий Беспалов.

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«Велась активная работа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию объемов производства гражданской продукции. За 2020 год он вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на 24% и составил около 7 млрд. рублей», — сказал он, выступая с докладом на заседании ассоциации промышленников Пензенской области, состоявшемся в правительстве региона в минувший понедельник, 5 апреля.

Валерий Беспалов напомнил, что в целом предприятиями Пензенской области в 2020 году была отгружена продукция на 285,7 млрд. рублей, что на 14,8% превышает уровень 2019-го; объемы экспорта достигли 403,5 млн. долларов, рост в годовом выражении — 31%.