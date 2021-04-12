В новый состав совета по развитию предпринимательства войдут только бизнесмены Экономика

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Только представители бизнес-сферы войдут в новый состав совета по развитию предпринимательства при правительстве Пензенской области, формирование которого планируется завершить на текущей неделе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом совете не будет государственных служащих. Там будут только предприниматели. Соответственно, председателем этого совета тоже будет человек из предпринимательской среды», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 апреля.

Олег Мельниченко отметил, что формирование совета ведется совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаилом Лисиным.

«На этой неделе мы должны завершить все вопросы согласования по людям, по вхождению в этот совет. И на этой неделе мы должны выпустить постановление о его формировании. Думаю, что первое заседание мы проведем на следующей неделе», — добавил врио губернатора.

Предыдущий состав совета по развитию предпринимательства при правительстве Пензенской области был утвержден распоряжением регионального правительства от 1 апреля 2019 года.

Возглавлял коллегиальный, совещательный и консультативный орган Иван Белозерцев, который на тот момент занимал пост губернатора.