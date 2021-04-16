Алексей Слугин переизбран председателем пензенского отделения Союза машиностроителей Экономика

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Генеральный директор АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Алексей Слугин переизбран на пост председателя пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России, который он занимает с сентября 2018 года.

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Как сообщается на сайте отделения Союза машиностроителей, его кандидатура была поддержана единогласно в ходе заседания обновленного состава регионального совета организации.

Заместителем председателя был избран гендиректор АО «ПО «Электроприбор» Алексей Трошин.

Также продлены полномочия заместителя генерального директора по персоналу и связям с общественностью АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Игоря Онегова в качестве руководителя аппарата пензенского реготделения Союза машиностроителей России.