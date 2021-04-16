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Алексей Слугин переизбран председателем пензенского отделения Союза машиностроителей

12:48 | 16.04.2021 | Экономика

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Генеральный директор АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Алексей Слугин переизбран на пост председателя пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России, который он занимает с сентября 2018 года.

Алексей Слугин переизбран председателем пензенского отделения Союза машиностроителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте отделения Союза машиностроителей, его кандидатура была поддержана единогласно в ходе заседания обновленного состава регионального совета организации.

Заместителем председателя был избран гендиректор АО «ПО «Электроприбор» Алексей Трошин.

Также продлены полномочия заместителя генерального директора по персоналу и связям с общественностью АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Игоря Онегова в качестве руководителя аппарата пензенского реготделения Союза машиностроителей России.

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