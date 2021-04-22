EN
20:12:10 Четверг, 22 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Работникам «Банно-прачечного комбината» в Заречном выплачены долги по зарплате

17:00 | 22.04.2021 | Экономика

Печать

Заречный, 22 апреля 2021. PenzaNews. Более 479 тыс. рублей долгов по зарплате выплачено работникам муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» в Заречном Пензенской области после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Работникам «Банно-прачечного комбината» в Заречном выплачены долги по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения трудового законодательства прокуратура ЗАТО Заречный Пензенской области выявила задолженность МП «Банно-прачечный комбинат» по оплате труда за январь и февраль 2021 года перед 12 работниками в сумме более 479 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вновь назначенному директору предприятия было внесено представление.

«В результате вмешательства прокуратуры города задолженность по заработной плате полностью погашена, представление удовлетворено», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Анастасия Солдаткина признана лучшим воспитателем Пензенской области В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом
В «Пензаэнерго» предупредили об активизации фирм, навязывающих жителям сомнительные услуги По факту гибели троих человек при пожаре в Никольском районе возбуждено уголовное дело
Ущерб от шквалистого ветра в Пензенской области оценят к началу следующей недели Преподавателя пензенского филиала СамГУПС заподозрили в служебных подлогах
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама