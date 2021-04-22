Работникам «Банно-прачечного комбината» в Заречном выплачены долги по зарплате
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Заречный, 22 апреля 2021. PenzaNews. Более 479 тыс. рублей долгов по зарплате выплачено работникам муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» в Заречном Пензенской области после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
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«В ходе проверки исполнения трудового законодательства прокуратура ЗАТО Заречный Пензенской области выявила задолженность МП «Банно-прачечный комбинат» по оплате труда за январь и февраль 2021 года перед 12 работниками в сумме более 479 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.
В нем добавляется, что вновь назначенному директору предприятия было внесено представление.
«В результате вмешательства прокуратуры города задолженность по заработной плате полностью погашена, представление удовлетворено», — отмечается в тексте.