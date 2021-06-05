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Мельниченко прокомментировал выступление Путина на ПМЭФ

11:17 | 05.06.2021 | Экономика

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Санкт-Петербург, 5 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мельниченко прокомментировал выступление Путина на ПМЭФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Президент обратил внимание на необходимость внедрения в регионах лучших управленческих практик в сфере привлечения инвестиций, дальнейшую оптимизацию и ускорение процесса оформления разрешительной документации при подключении к коммуникациям, строительстве объектов. Для бизнеса это очень важные компоненты, позволяющие повысить интенсивность предпринимательской деятельности», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что новым инструментом на данном этапе является программа инфраструктурных кредитов.

«Она позволит регионам реализовать капиталоемкие проекты — модернизировать систему коммуникаций, возвести новые объекты, на создание которых у субъектов недостаточно собственных финансовых средств, а в итоге — справиться с проблемами, решение которых откладывалось годами», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.

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