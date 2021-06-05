Мельниченко прокомментировал выступление Путина на ПМЭФ Экономика

Санкт-Петербург, 5 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Президент обратил внимание на необходимость внедрения в регионах лучших управленческих практик в сфере привлечения инвестиций, дальнейшую оптимизацию и ускорение процесса оформления разрешительной документации при подключении к коммуникациям, строительстве объектов. Для бизнеса это очень важные компоненты, позволяющие повысить интенсивность предпринимательской деятельности», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что новым инструментом на данном этапе является программа инфраструктурных кредитов.

«Она позволит регионам реализовать капиталоемкие проекты — модернизировать систему коммуникаций, возвести новые объекты, на создание которых у субъектов недостаточно собственных финансовых средств, а в итоге — справиться с проблемами, решение которых откладывалось годами», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.