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Прокуратура выявила факты задержки зарплаты сотрудникам МУП «Пензенские бани»

14:08 | 06.06.2021 | Экономика

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Пенза, 6 июня 2021. PenzaNews. Факты задержки зарплаты сотрудникам МУП «Пензенские бани» выявлены в ходе проверки исполнения трудового законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Прокуратура выявила факты задержки зарплаты сотрудникам МУП «Пензенские бани». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее к указанному муниципальному предприятию уже принимались меры прокурорского реагирования в связи с задержками выплаты заработной платы своим сотрудникам. В ходе прокурорской проверки установлено, что предприятие вновь дважды задержало выплату заработной платы: за вторую половину декабря 2020 года 54 сотрудникам зарплата была выплачена лишь 11 января 2021-го, аванс за январь 2021 года двум сотрудникам — 26 января», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что денежная компенсация за задержку зарплаты не начислялась и не выплачивалась.

«По итогам проверки прокуратура [Октябрьского] района возбудила в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что также ему внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — уточняется в нем.

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