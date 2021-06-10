На «Пензадизельмаше» начат монтаж двух новых станков за 140 млн. рублей Экономика

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Монтаж двух высокоточных шлифовальных станков с числовым программным управлением стоимостью 140 млн. рублей начат на предприятии «Пензадизельмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

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«Новое мощное оборудование предназначено для шлифования распределительных и кулачковых валов, комплектующих основного продукта предприятия — дизель-генератора», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что станки приобретены в рамках программы «Модернизация и развитие производства дизельных двигателей», запущенной на АО «Пензадизельмаш» в 2018 году.

«За весь период с момента старта программы модернизации и развития общий объем инвестиций на техническое перевооружение АО «Пензадизельмаш» составил 1,5 млрд. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что на 2021 и 2022 годы на эти цели намечено направить еще 480 млн. и 440 млн. рублей соответственно.