В Пензе прекращено действие выданных перевозчикам свидетельств по маршрутам №54, 89, 66, 70 Общество

Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам №№54, 89, 66 и 70, ранее выданных ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация «Дилижанс» в нарушение установленного порядка — без проведения открытого конкурса, прекращено в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФАС России по Пензенской области в четверг, 11 февраля.

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«9 декабря 2020 года Арбитражный суд Пензенской области частично удовлетворил иск пензенского УФАС России, признав незаконными бездействие администрации Пензы, выразившееся в непринятии мер по проведению конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок №54, 89, 66, 70 и действия управления транспорта и связи Пензы по выдаче перевозчикам свидетельств по данным маршрутам. Также Арбитражным судом Пензенской области принято решение прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам №№ 54, 89, 66, 70 с момента вступления в силу решения суда», — напоминается в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что управление транспорта и связи Пензы, ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация «Дилижанс», не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляционные жалобы.

«10 февраля 2021 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы и отказал в их удовлетворении. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия. Таким образом, в настоящее время действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам №54, 89, 66, 70, выданных ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация «Дилижанс», прекращено», — сказано в сообщении.

В тексте поясняется, что теперь городское управление транспорта и связи обязано провести открытый конкурс на право осуществления перевозок по указанным маршрутам.