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Пензенское УФАС проведет проверку в связи с ростом цен на стройматериалы

09:34 | 09.07.2021 | Экономика

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Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области по поручению Федеральной антимонопольной службы проведет проверку крупных строительных организаций и производителей основных стройматериалов в связи с ростом цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года. Это следует из сообщения пресс-службы регионального УФАС.

Пензенское УФАС проведет проверку в связи с ростом цен на стройматериалы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов [бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция] на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг.

«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры», — отмечается в тексте.

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