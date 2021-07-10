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В рамках внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 сформирована управленческая команда

10:22 | 10.07.2021 | Экономика

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Пенза, 10 июля 2021. PenzaNews. Управленческая команда, которая займется разработкой и реализацией региональной программы по развитию экспорта, сформирована в Пензенской области.

В рамках внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 сформирована управленческая команда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распоряжение облправительства о ее создании принято в соответствии со стандартом по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах РФ (региональный экспортный стандарт 2.0), внедряемым в Пензенской области в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Руководителем команды стал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов, его заместителем — врио министра экономики региона Сергей Капралов.

В состав управленческой команды также вошли врио замминистра – начальник управления промышленности Минпрома Пензенской области Михаил Антонов, врио замминистра – начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза региона Эдуард Каташов и вице-мэр Пензы Александр Басенко.

Помимо этого, в составе команды будут работать директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин и руководитель центра поддержки экспорта ФПП Александра Бессонова.

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