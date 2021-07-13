В январе-апреле внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 17,7% Экономика

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-апреле 2021 года составил 211 млн. 85,6 тыс. долларов, что на 17,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Сложилось положительное сальдо торгового баланса: объем экспорта составил 107 млн. 953,2 тыс. долларов, импорта — 103 млн. 132,4 тыс. долларов.

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По итогам 4 месяцев 2021 года объем экспорта вырос на 4% по сравнению с январем-апрелем 2020-го.

В страны СНГ вывезена продукция на 51 млн. 599,3 тыс. долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года — 8,8%; в дальнее зарубежье — на 56 млн. 353,9 тыс. долларов, что соответствует прошлогоднему показателю.

Объем импорта в январе-апреле 2021 года вырос на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Из стран СНГ в Пензенскую область ввезена продукция на 23 млн. 879,6 тыс. долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года — 61,1%), из дальнего зарубежья — на 79 млн. 252,8 тыс. долларов (рост — 30,4%).