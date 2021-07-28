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Олег Мельниченко посетил «Радиозавод»

19:10 | 28.07.2021 | Экономика

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Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом АО «Радиозавод» (входит в состав холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

Олег Мельниченко посетил «Радиозавод»

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона осмотрел несколько цехов, в том числе механической обработки и станков с ЧПУ, ознакомился с работой участка сборки сеялок, пообщался с сотрудниками, а также обсудил с руководством планы на будущее.

Как сообщил генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, предприятие развивается в соответствии с долгосрочной программой.

«Выходим на определенные показатели относительно выпуска гражданской продукции. Работаем планово, используем меры господдержки. Задачу, которую поставил нам президент, выполним», — сказал он.

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание на то, что акционерное общество относится к числу крупнейших налогоплательщиков и работодателей Пензенской области.

«Пензенская область — это индустриальный регион. «Радиозавод» является одним из флагманов. Достаточно сказать, что здесь работает более 2 тыс. человек. Это большой трудовой коллектив», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что предприятие перечисляет в бюджет области свыше 600 млн. рублей налогов.

«Но главное, что это современное производство, отвечающее всем требованиям, которые предъявляются к высокотехнологичным предприятиям. Это опорная точка развития нашего региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, потенциал «Радиозавода» планируется использовать при формировании станкостроительного кластера в Пензенской области.

«С одной стороны, есть тема для кооперации. С другой стороны, это самостоятельное, очень сильное производство, которое активно вышло на конверсию», — сказал врио губернатора.

Олег Мельниченко заверил, что на уровне региона предприятию будет оказана необходимая поддержка.

«Для нас это очень важно», — заявил он.

Глава региона напомнил также, что в рамках визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на пензенских предприятиях побывали представители почти всех ключевых департаментов ведомства; в результате удалось отработать целый ряд вопросов, в том числе связанных с продвижением местной продукции на экспорт и получением господдержки, сообщает пресс-служба облправительства.

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