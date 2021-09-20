EN
17:56:59 Понедельник, 20 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВЫБОРЫ Глава облизбиркома озвучил предварительные итоги выборов в Пензенской области

Число операций по банковским картам в Пензенской области в январе-июне выросло на 23,4%

14:42 | 20.09.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. 111,3 млн. операций совершено с помощью банковских карт в Пензенской области в январе-июне 2021 года, что на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

Число операций по банковским картам в Пензенской области в январе-июне выросло на 23,4%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Банковские карты чаще использовались для безналичной оплаты товаров, работ и услуг, чем для снятия наличных денег в банкоматах. Так,в I полугодии этого года совершен 101 млн. безналичных платежей на сумму 61,9 млрд. рублей. Количество операций по снятию наличных с банковских карт составило 10,3 млн., а их общая сумма — 91,2 млрд. рублей. Таким образом, количество безналичных платежей превысило количество операций по снятию наличных денег почти в 10 раз», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 90,7%.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Никольска получил условный срок за попытку дать взятку инспектору ДПС «МегаФон» запустил единую подписку на Ivi, Start, MyBook и «СберЗвук»
В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом В пензенской областной библиотеке выступят солисты оперной студии
Глава облизбиркома озвучил предварительные итоги выборов в Пензенской области В Пензенской области в январе-августе объемы производства молока сократились на 0,6%
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама