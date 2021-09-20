Число операций по банковским картам в Пензенской области в январе-июне выросло на 23,4% Экономика

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. 111,3 млн. операций совершено с помощью банковских карт в Пензенской области в январе-июне 2021 года, что на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Банковские карты чаще использовались для безналичной оплаты товаров, работ и услуг, чем для снятия наличных денег в банкоматах. Так,в I полугодии этого года совершен 101 млн. безналичных платежей на сумму 61,9 млрд. рублей. Количество операций по снятию наличных с банковских карт составило 10,3 млн., а их общая сумма — 91,2 млрд. рублей. Таким образом, количество безналичных платежей превысило количество операций по снятию наличных денег почти в 10 раз», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 90,7%.