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Пензенская область по вводу жилья на 1 тыс. человек заняла четвертое место в ПФО

13:30 | 01.11.2021 | Экономика

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Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе по вводу жилых домов на 1 тыс. населения за январь-сентябрь 2021 года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Пензенская область по вводу жилья на 1 тыс. человек заняла четвертое место в ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По вводу жилья на 1 тыс. человек с показателем 489 кв. метров Пензенская область за январь-сентябрь 2021 года занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе», — сказал он, выступая с докладом в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 1 ноября.

Максим Уханов отметил, что этот показатель в Пензенской области выше, чем в среднем по России и по ПФО, где он, согласно данным представленной на совещании презентации, составляет 429 и 414 кв. метров соответственно.

Глава Пензастата проинформировал также, что по темпам ввода жилых домов регион по итогам 9 месяцев текущего года занимает десятое место в ПФО.

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