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Объем ВРП составил в Пензенской области 493,1 млрд. рублей

11:35 | 15.04.2022 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Объем валового регионального продукта (ВРП) составил в Пензенской области 493,1 млрд. рублей. Такие данные содержатся в отчете губернатора о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.

Объем ВРП составил в Пензенской области 493,1 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рост валовой добавленной стоимости в Пензенской области превысил 103% при общем снижении по России на 2,2% и по ПФО на 3%», — сказал губернатор Олег Мельниченко, представляя отчет в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 15 апреля.

По его словам, Пензенская область вошла в пятерку регионов России с максимальными темпами экономического роста и является лидером в Приволжском федеральном округе.

«Вклад Пензенской области в объем ВРП округа увеличился с 3,2% до 3,6%», — отметил Олег Мельниченко.

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