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В «Кузнецком» напомнили бизнесу о возможности бесплатного открытия счета

11:30 | 21.04.2022 | Экономика

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Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Пресс-служба пензенского банка «Кузнецкий» распространила сообщение, в котором содержится информация о возможности бесплатного открытия расчетного счета для организаций и индивидуальных предпринимателей в рублях, долларах, евро и юанях.

В «Кузнецком» напомнили бизнесу о возможности бесплатного открытия счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В список бесплатных услуг расчетно-кассового обслуживания входит открытие банковского счета, подключение к системе ДБО «Интернет клиент-банк», оформление и годовое обслуживание корпоративных банковских карт, перечисление заработной платы работникам компаний», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано также, что при открытии счета для удобства предпринимателей банк предлагает линейку из четырех пакетов, в каждый из которых входят необходимые на разных этапах развития бизнеса услуги.

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Как поясняется в тексте, «Эконом» подойдет для бизнеса с небольшим оборотом, «Стартовый» — для начала карьеры, «Люкс» и «Премиум» — для большой деловой активности.

«На последних двух тарифах предусмотрено начисление процентов на остаток свыше 30 тыс. рублей, а для быстрого предоставления информации об операциях работает система бесплатного SMS-оповещения», — отмечается в сообщении.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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