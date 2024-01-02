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В Пензенской области резиденты ТОР осуществили более 2,7 млрд. рублей инвестиций

10:29 | 02.01.2024 | Экономика

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Пенза, 2 января 2024. PenzaNews. Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития «Заречный» и «Сердобск», которые были созданы в Пензенской области в 2018 году, осуществили более 2,7 млрд. рублей инвестиций. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

В Пензенской области резиденты ТОР осуществили более 2,7 млрд. рублей инвестиций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время статус резидента ТОР присвоен 20 компаниям: ТОР «Сердобск» — 7, ТОР «Заречный» — 13. Объем инвестиций, осуществленных действующими резидентами ТОР, составил более 2,7 млрд. рублей. Создано 825 новых постоянных рабочих мест, планируется создать еще более 680 рабочих мест», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что объем налоговых льгот, предоставленных резидентам, составил 161,7 млн. рублей, два резидента ТОР «Сердобск» в 2023 году воспользовались правом на получение земельных участков в аренду без проведения торгов.

«В 2023 году ряды резидентов территорий опережающего развития пополнились новыми инвестиционными проектами с общим объемом вложений более 6,1 млрд. рублей», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что запланировано строительство маслоэкстракционного завода, мукомольного завода с элеваторным хозяйством, запуск литейного производства, а также налаживание производства металлических дверей и медицинских кроватей.

«В стадии завершения работа по расширению границ ТОР «Заречный», который будет дополнен 71 участком общей площадью 119,07 га. В заявку на расширение границ ТОР вошли бизнес-планы 10 инвесторов с общим объемом инвестиций более 2,9 млрд. рублей. [...] Запуск новых проектов в рамках расширения границ ТОР обеспечит создание в регионе порядка 400 новых рабочих мест», — напоминается в тексте.

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