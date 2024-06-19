Олег Мельниченко представил потенциал Пензенской области на форуме в Таджикистане Экономика

Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил потенциал региона на форуме «Торговые и инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества», который прошел в рамках X международной торговой ярмарки «Сугд-2024» в Таджикистане.

Фото: Pnzreg.ru

«Таджикистан входит в десятку крупнейших стран-партнеров нашего региона. В I квартале 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортных поставок в республику вырос в 3,5 раза. Мы поставляем в Таджикистан продовольственные товары, бытовую технику, аппаратуру связи, межкомнатные двери, зерновые культуры, жиры и масла, молочную продукцию и кондитерские изделия», — сказал он.

Руководитель субъекта федерации отметил, что Пензенская область заинтересована в расширении партнерства с республикой, в частности, с Согдийской областью.

По его мнению, промышленный и аграрный секторы могут быть общими векторами для дальнейшего развития.

«АПК Пензенской области серьезно развивается. Мы выращиваем зерновые культуры, свеклу. Регион входит в пятерку крупнейших мировых производителей мяса индейки», — констатировал Олег Мельниченко.

Он проинформировал участников форума об успехах первого в России межрегионального станкостроительного кластера, якорным предприятием которого является пензенский «СтанкоМашСтрой».

«Кластер объединяет 16 предприятий в разных регионах страны. Он включает также учебные заведения, региональные институты развития, инфраструктурные организации. На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с университетом «Станкин» и МГТУ имени Баумана. Есть большие перспективы для дальнейшего развития станкостроительной отрасли», — подчеркнул губернатор.

В продолжение своего выступления глава региона пригласил туроператоров Таджикистана стать участниками ознакомительного тура по Пензенской области, который запланирован на 2025 год.

«Представители туристического бизнеса смогут лично увидеть наши достопримечательности. В свою очередь пензенским туристам будет интересно посетить Согдийскую область. Это территория с древнейшими памятниками цивилизации», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.