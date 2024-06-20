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Олег Мельниченко доложил Валентине Матвиенко о социально-экономическом развитии Пензенской области

17:08 | 20.06.2024 | Экономика

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Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о социально-экономическом развитии региона в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Москве.

Олег Мельниченко доложил Валентине Матвиенко о социально-экономическом развитии Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Доложил председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко о социально-экономическом развитии Пензенской области. За три года основные показатели существенно изменились в лучшую сторону. Объем отгруженных товаров вырос на четверть, по индексу промышленного производства мы на втором месте в округе и на 11-м — в стране», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 20 июня.

По его словам, во многом экономическую устойчивость области обеспечивает малый и средний бизнес, также идет активный рост числа самозанятых.

«Валентина Ивановна одобрила наш курс по развитию экономики и привлечению инвестиций. Особо она отметила эффективность работы нашего оборонно-промышленного сектора. Регион, который добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи, всегда может рассчитывать на поддержку в дальнейшем развитии», — написал губернатор.

Он напомнил, что Валентина Матвиенко помогала в осуществлении многих социально значимых для Пензенской области проектов: благодаря ее поддержке были построены лечебно-диагностический корпус онкодиспансера, школа в селе Большой Вьяс Лунинского района и самая большая в ПФО школа в микрорайоне «Город Спутник».

«Поблагодарил ее от лица всех жителей родного региона», — сообщил Олег Мельниченко.

«Будем работать дальше!» — добавил он.

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