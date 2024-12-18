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Принят бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов

11:45 | 18.12.2024 | Экономика

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Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов принят во втором чтении в ходе 24-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в среду, 18 декабря.

Принят бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте регионального парламента, в законопроекте учтено увеличение безвозмездных поступлений, уточнены расходы и объемы финансирования отдельных обязательств, имеющих приоритетное значение для субъекта федерации.

Доходы бюджета Пензенской области на 2025 год составят 96 млрд. 305,1 млн. рублей, расходы — 102 млрд. 532,6 млн. рублей, дефицит — 6 млрд. 227,5 млн. рублей.

В плановом периоде объем доходов бюджета Пензенской области прогнозируется на уровне 97 млрд. 646 млн. рублей в 2026 году и 101 млрд. 159,6 млн. рублей в 2027 году, объем расходов — 99 млрд. 32,7 млн. рублей и 102 млрд. 546,3 млн. рублей соответственно, дефицит — 1 млрд. 386,7 млн. рублей ежегодно.

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