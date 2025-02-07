Сенаторы оценили проведенную «Маяком» работу по достижению нормативов допустимых сбросов на водовыпуске в Старую Суру Экономика

Пенза, 7 февраля 2025. PenzaNews. Делегация сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко в ходе визита в Пензу оценила результаты реализации ОАО «Маяк» дорожной карты по достижению нормативов допустимых сбросов на водовыпуске в реку Старую Суру.

Фото: Council.gov.ru

Сенаторы осмотрели введенные в эксплуатацию в 2024 году очистные сооружения глубокой биологической очистки, ознакомились с ходом строительства очистных сооружений ливневых стоков и обсудили увиденное в ходе совещания в правительстве региона.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги визита представителей Совета Федерации в своем Telegram-канале.

«В нашем регионе работала делегация сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Степановичем Тимченко. Он высоко оценил очистные сооружения на фабрике «Маяк», строительство которых мы вели под личным контролем председателя СФ Валентины Ивановны Матвиенко. У нас создана лучшая в целлюлозно-бумажном производстве технология очистки сточной воды», — написал глава региона.

По его словам, «лаборатории подтверждают, что очищенная вода соответствует необходимым нормам», а, кроме того, «ее насыщают кислородом».

«Поэтому совершенно спокойно, не опасаясь, выпил эту воду», — отметил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что здоровье жителей региона и благополучие окружающей среды являются приоритетами.

«Теперь «Маяк» идет дальше — строит очистные сооружения ливневых стоков. В результате предприятие станет первым в Пензенской области, имеющим очистные сооружения, отвечающие всем современным требованиям», — заявил губернатор.