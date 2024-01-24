Матвиенко призвала помочь предприятиям соблюсти новые экологические требования и привела в качестве примера пензенский «Маяк» Общество

Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала контролирующие органы оказывать поддержку предприятиям, нуждающимся в новом оборудовании и технологиях для соблюдения установленных более жестких экологических требований, и привела в качестве примера пензенский «Маяк».

Фото: Council.gov.ru

«У нас высокая степень запущенности на целом ряде предприятий с точки зрения новых, более жестких экологических требований. И, конечно, они должны этим, безусловно, заниматься. Но надо стоять на земле — реалистично оценить объем беды, определить сроки, оказать помощь, поддержку, реализовать и тогда уже спрашивать», — сказала глава Совфеда.

На примере пензенского ОАО «Маяк», которое отнесено в соответствии с природоохранным законодательством к объектам негативного воздействия на окружающую среду с высокой категорией риска, Валентина Матвиенко отметила, что удалось своевременно включиться в ситуацию и спасти предприятие от закрытия, сохранить рабочие места.

«Легче всего принять решение и закрыть. Так можно все закрыть. Безусловно, экологические требования должны выполняться всеми строго в соответствии с законодательством, но не всегда есть возможность это выполнить», — подчеркнула она.

Спикер верхней палаты парламента констатировала, что зачастую для соблюдения всех требований необходима, например, замена оборудования, а на это нужно время.

«Нужно вести диалог с такими предприятиями, утверждать дорожную карту, заниматься консультированием, следить», — сказала Валентина Матвиенко.

По ее мнению, подход, когда контролирующие органы выписывают многомиллиардные штрафы, закрывают предприятия и не несут при этом никакой ответственности, неверный.

О необходимости расширения профилактических мер, а не штрафных санкций заявил и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он подчеркнул, что именно такой подход был обеспечен на предприятии в Пензенской области.

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«Для соблюдения необходимых природоохранных требований предприятием не только разработана дорожная карта, за это время [с ноября 2022 года] за 1,5 млрд. рублей построены и настроены в пусконаладке и оформлении современные очистные сооружения, проведены мероприятия по недопущению попадания загрязняющих веществ в производственные стоки. Консолидированы усилия всех федеральных и региональных контрольных органов власти», — цитирует ТАСС главу комитета.

При этом Александр Двойных отметил, что «экологического компромисса не будет» и природоохранные требования будут выполнены в полном объеме.

«В июне 2024 года очистные сооружения уже заработают в полную силу», — заключил он.