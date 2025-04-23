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В Пензу прибыла делегация из города-побратима Сяньян китайской провинции Шэньси

16:25 | 23.04.2025 | Экономика

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Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Делегация из города-побратима Сяньян провинции Шэньси Китайской Народной Республики находится с рабочим визитом в Пензе.

В Пензу прибыла делегация из города-побратима Сяньян китайской провинции Шэньси

Фото: T.me/omelnichenko

«Принимаем в Пензе делегацию города-побратима Сяньян провинции Шэньси во главе с секретарем муниципального комитета Коммунистической партии Китая господином Ся Сяочжуном. Мы продолжаем развивать наше партнерство, укрепляя экономические, политические и дружеские связи в русле стратегического сотрудничества, заданного руководителями России и КНР», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 23 апреля.

Глава региона напомнил, что Китай занимает первое место по товарообороту среди государств, ведущих торговые отношения с Пензенской областью: только за первые два месяца 2025 года он превысил 2,3 млрд. рублей.

«У Пензы и Сяньяна много точек соприкосновения. В городе-побратиме развиты отрасли электроники, энергетики, химической, текстильной и пищевой промышленности, фармацевтика, производство строительных материалов и оборудования. Наши приоритеты — машиностроение, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, информационные технологии и цифровые услуги, комплексная застройка», — отметил Олег Мельниченко.

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«Сегодня уважаемые гости посетят наши ведущие предприятия — «СтанкоМашСтрой», «Маяк», «Ванюшкины сладости». В технопарке «Рамеев» состоится большая В2В-сессия с представителями пензенского бизнеса. Главные темы обсуждения — производство нефтяного и нефтехимического оборудования, металлообработка», — добавил губернатор, подчеркнув, что «простор для сотрудничества широкий».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2023 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и вице-губернатор провинции Шэньси Китайской Народной Республики Доу Цзинли подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Кроме того, был подписан меморандум о развитии побратимских отношений между Пензой и городом Сяньян провинции Шэньси.

В апреле 2024 года администрация Пензы и народное правительство Сяньяна заключили соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.


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