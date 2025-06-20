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Пензенская и Калужская области договорились о создании кластера беспилотных авиационных систем

10:38 | 20.06.2025 | Экономика

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Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Пензенская и Калужская области заключили соглашение о создании межрегионального кластера беспилотных авиационных систем (БАС), подписи под документом поставили главы регионов Олег Мельниченко и Владислав Шапша на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пензенская и Калужская области договорились о создании кластера беспилотных авиационных систем

Фото: Pnzreg.ru

«Соглашение [...] предполагает сотрудничество в целях эффективной реализации проектов по созданию научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере БАС», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что в Калужской области имеется потенциал для подготовки специалистов в области проектирования, производства и управления беспилотными авиационными средствами, выполняется гражданский госзаказ на тяжелые логистические беспилотники, запущено производство двигателей, налажен выпуск бортовых электронных модулей управления беспилотными воздушными судами, а также локализовано производство БАС коптерного типа для нужд мониторинга и доставки.

«Перед подписанием соглашения губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил стенд Пензенской области, где его заинтересовала работа специализированного наземного авиатренажера. Он представляет собой макет передней части кабины самолета Су-ЗОСМ с пилотажными и динамическими характеристиками условного современного одноместного самолета-истребителя. Тренажер предназначен для отработки экстренных ситуаций с помощью технологии дополненной реальности. Подобные технологии могут использоваться при испытании БАС», — поясняется в тексте.


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