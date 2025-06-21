Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров посетили стенд Пензенской области на ПМЭФ Экономика

Санкт-Петербург, 21 июня 2025. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили стенд Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в минувшую пятницу, 20 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко акцентировал их внимание на ключевых проектах, которые регион представил на ПМЭФ.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства Пензенской области, положительную оценку получил проект модернизации аэровокзального комплекса в Пензе.

«Полпред и заместитель председателя правительства России благодаря сенсорной панели и 3D-визуализации смогли осмотреть будущий пензенский аэропорт. Как проинформировал губернатор Олег Мельниченко, инвестпроект предполагает строительство нового аэровокзала площадью более 12 тыс. кв. метров, современную инфраструктуру, усовершенствованную систему обработки багажа, благоустройство прилегающей территории, новую парковку на 250 мест, реконструкцию подъездных путей для безопасности пассажиров. Игорь Комаров выразил уверенность, что возведение нового аэропорта будет способствовать росту инвестиционной и туристической привлекательности региона, положительно отразится на состоянии экономики», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что интерес вызвали тренажер и симулятор с дополненной реальностью для тренировки летчиков, а также проект развития системы здорового школьного питания.

Как отметил Олег Мельниченко, «обеспечение детей правильным питанием — стратегическая задача, поставленная президентом России».

«Сообщил, что [...] продукция компании «Молком» с 1 сентября поступит в детские сады Пензенской области, а со следующего года — в начальную школу», — сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.