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Пензенская компания «Пэт Лидер» планирует инвестировать более 2,2 млрд. рублей в производство кормов для домашних животных

10:04 | 21.06.2025 | Экономика

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Санкт-Петербург, 21 июня 2025. PenzaNews. ООО «Пэт Лидер» планирует вложить более 2,2 млрд. рублей в производство кормов для домашних животных, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор компании Валерий Бакало обсудили реализацию инвестпроекта в ходе встречи, состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пензенская компания «Пэт Лидер» планирует инвестировать более 2,2 млрд. рублей в производство кормов для домашних животных

Фото: Pnzreg.ru

«Стороны подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству между правительством Пензенской области и ООО «Пэт Лидер». Предусмотрены инвестиции в производство в размере свыше 2,2 млрд. рублей, а также создание в регионе 125 новых рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В нем отмечается, что Олег Мельниченко поддержал предложение о строительстве современного предприятия на территории индустриального парка «Отвель».


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