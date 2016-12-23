В Пензе губернатор наградил наиболее успешных школьников и педагогов Образование

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наградил учащихся и педагогов, добившихся значительных успехов по итогам 2016 года.

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Перед началом торжественного мероприятия глава региона осмотрел выставку, развернутую в губернаторском доме. У каждого стенда он задал школьникам и учителям интересующие вопросы, а у авторов технических разработок проверил знание физических формул.

Открывая церемонию, Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области удалось выстроить эффективную систему взаимодействия учителей, учащихся и их родителей.

«Если создавать условия для поддержки школы, учителей, детей, то, конечно, у нас есть перспектива для дальнейшего развития во всех сферах», — сказал глава региона.

Он добавил, что педагоги, отдающие себя профессии, заслуживают, чтобы их труд был оценен по достоинству.

«Где бы я ни был — посещал школы в городах, районах, населенных пунктах Пензенской области, вижу, что учителя радеют за воспитание, за образование наших детей», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор выразил надежду на то, что качество образования будет только повышаться.

«Я уверен, что еще активнее будем участвовать в общероссийских, областных и городских олимпиадах. Это мотивирует детей к знаниям, к учебе. Это очень здорово. […] Соблазнов сейчас много — компьютеры, игры […], но у детей, которые посвящают себя образованию, участию в олимпиадах, приучают себя к труду, большое будущее», — сказал он.

Иван Белозерцев вручил благодарственные письма школьникам, ставшим призерами всероссийского этапа олимпиад по экологии, биологии, русскому языку, литературе, безопасности жизнедеятельности и физике, а также их учителям и директорам школ.

Кроме того, были награждены преподаватели высшей школы.

Помимо этого, в ходе церемонии были отмечены школы-призеры конкурса, организованного по поручению Ивана Белозерцева, в рамках которого оценивались успехи в проектной и инновационной деятельности, профилактике правонарушений, обучении плаванию и участии в комплексе ГТО.

Благодарности губернатора и денежные сертификаты на 200 тыс. рублей вручены представителям лингвистической гимназии №6 города Пензы и школы села Индерка Сосновоборского района.

Сертификатами на 300 тыс. рублей отмечены пензенская гимназия №44 и школа села Русский Камешкир.

Победители конкурса — пензенская школа №27 и школа села Норовка Нижнеломовского района — награждены благодарственными письмами и сертификатами на 500 тыс. рублей.