Пензенские школьники отличились на фестивале «Робоарт-2017» в Воронеже Образование

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Школьники из Пензенской области показали высокие результаты на межрегиональном робототехническом фестивале «Робоарт-2017» в Воронеже.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, команда губернского лицея заняла первое место в категории «Большое путешествие».

Представители лицея №73 стали лучшими в категориях «Шорт-трек» и «Роботы-помощники», а также показали второй результат в категории «Промышленные роботы».

Всего участниками фестиваля стали более 500 человек из 13 регионов РФ. Программа мероприятия включала в себя соревнования по 16 номинациям, выставки, олимпиады, мастер-классы и круглые столы по актуальным проблемам детского и молодежного научно-технического творчества.