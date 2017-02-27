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Пензенские школьники отличились на фестивале «Робоарт-2017» в Воронеже

14:29 | 27.02.2017 | Образование

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Школьники из Пензенской области показали высокие результаты на межрегиональном робототехническом фестивале «Робоарт-2017» в Воронеже.

Пензенские школьники отличились на фестивале «Робоарт-2017» в Воронеже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, команда губернского лицея заняла первое место в категории «Большое путешествие».

Представители лицея №73 стали лучшими в категориях «Шорт-трек» и «Роботы-помощники», а также показали второй результат в категории «Промышленные роботы».

Всего участниками фестиваля стали более 500 человек из 13 регионов РФ. Программа мероприятия включала в себя соревнования по 16 номинациям, выставки, олимпиады, мастер-классы и круглые столы по актуальным проблемам детского и молодежного научно-технического творчества.
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