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В Пензенской области на семи пунктах сдачи ЕГЭ будут использовать новые технологии

11:05 | 20.03.2017 | Образование

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Семь пунктов проведения единого государственного экзамена в Пензенской области будут работать с применением новых технологий в основной период сдачи ЕГЭ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В Пензенской области на семи пунктах сдачи ЕГЭ будут использовать новые технологии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Пензе новые технологии будут внедряться в губернском лицее и лицее №55.

Кроме того, в новых условиях ЕГЭ будет организован в районах области — в школах, расположенных в Неверкино, Нижнем Ломове, Мокшане, Белинском и Никольске.

В досрочный период сдачи ЕГЭ с применением новых технологий будет работать два пункта: на базе губернского лицея и школы №7 Пензы. Сдавать экзамен раньше основного периода планируют 206 учеников.

Технология печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения экзамена (ППЭ) предполагает распечатку КИМ перед началом испытаний в присутствии участников ЕГЭ. Эта технология была впервые использована в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В 2015 году она была усовершенствована, а ее применение распространено на другие регионы, пожелавшие использовать такую схему.

Технология сканирования бланков ответов участников позволяет сделать это непосредственно в ППЭ сразу после окончания экзамена и передать весь массив данных в региональный центр обработки информации.

Данные технологии постепенно внедряются в субъектах Российской Федерации с 2014 года. При проведении экзамена в 2017 году новые технологии будут использовать более 50% ППЭ.
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