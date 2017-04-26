В Пензе пройдет слет юных патриотов «Равнение на Победу»
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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. VI областной слет юных патриотов «Равнение на Победу», посвященный празднику 9 Мая, пройдет в Пензе в предстоящий четверг, 27 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, перед началом официальной части состоится митинг у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
В 11.00 в пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции начнут работу тематические секции «К защите Родины готов», «Связные истории», «Героев памяти верны», «Добрыми делами славен человек», «За Родину, добро и справедливость».
В 13.00 будут организованы интерактивные площадки.
Участниками слета станут учащиеся школ, носящих имя Героев России и ветеранов Великой Отечественной войны, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители тимуровского движения.
В качестве почетных гостей приглашены ветераны.